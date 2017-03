Marinha apreende 1,7 tonelada de drogas dentro de barco, em Tabatinga

Agentes da PF foram ao município para realizar os procedimentos de flagrante da prisão do colombiano e apreensão da droga. Foto: Divulgação/PF

Colaboração de Jucélio Paiva

Manaus - A Marinha do Brasil apreendeu 1,7 tonelada de drogas, entre maconha tipo skunk e cocaína, além de um fuzil 556 e munições, na comunidade Vila do Bitencourt, em Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus). Um narcotraficante colombiano, que não teve o nome divulgado, foi preso durante a ação e outros dois homens conseguiram fugir, conforme informações do delegado Caio Avanço, da Delegacia de Repressão a Entorpecente (DRE) da Polícia Federal (PF). A apreensão ocorreu no último sábado (11).

De acordo com o delegado Caio Avanço, uma equipe de agentes da PF foi enviada ao município para realizar os procedimentos de flagrante da prisão do colombiano e apreensão da droga.

Segundo o delegado, homens da Marinha faziam uma fiscalização na região de fronteira com a Colômbia, quando suspeitaram de uma embarcação e fizeram a abordagem.

A reportagem solicitou informações da Marinha sobre a apreensão, mas até a publicação desta matéria não obteve resposta.

Foto: Divulgação/PF

