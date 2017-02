Marinha intensifica fiscalização de embarcações durante o Carnaval, em Manaus

Operação tem o propósito de aumentar a Segurança do Tráfego Aquaviário. Marinha do Brasil também disponibiliza número para denúncias de irregularidades

Marinha intensificará fiscalização em embarcações de transporte de passageiros e cargas, lanchas e motos aquáticas. Foto: Divulgação

Manaus - A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, comunicou, por meio de assessoria de imprensa, que intensificará a fiscalização na Orla de Manaus, nas embarcações de transporte de passageiros e cargas, bem como em lanchas e motos aquáticas, durante as festividades do Carnaval.

A operação tem o propósito de aumentar a Segurança do Tráfego Aquaviário, a Salvaguarda da Vida Humana e a Prevenção da Poluição Hídrica, devido ao aumento no fluxo de embarcações que chegam e saem da cidade no período do Carnaval.

A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) orienta aos armadores e proprietários de embarcações para cumprirem com seus limites de passageiros e cargas, evitando: o retorno da embarcação ao porto, o que atrasaria a viagem; a autuação da embarcação; e a retenção da carteira de habilitação dos condutores.

Vale ressaltar que, uma navegação segura nos rios da Amazônia compete, também, aos proprietários e condutores das embarcações, que precisam seguir as Normas da Autoridade Marítima, e aos passageiros, que devem optar por uma embarcação inscrita na Capitania e denunciar os casos de irregularidades pelos números: Socorro e Salvamento – 185, Disque Segurança da Navegação – 0800 280 7200 (ligação gratuita) e pelo telefone que também funciona como WhatsApp (92) 99302-5040.