Materiais que seriam usados para fuga são encontrados durante revista na UPP

Todos os materiais foram removidos das celas da galeria 6 da unidade. Foto: Vitor Souza/Secom/Divulgação

Manaus - Durante um procedimento de revista, realizado nesta sexta-feira (10), na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na Estrada do Puraquequara, km 02 do Ramal Bela Vista, foram encontrados dois sacos com barro, duas bocas de lobo caseiras e um martelete caseiro. A revista foi realizada após a unidade apresentar indícios da escavação de um possível túnel.

De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel da PMAM Cleitman Coelho, durante a fiscalização, foi constatado um bueiro com barro na rede de esgoto da UPP. “O objetivo da revista de hoje foi retirar barro e materiais de escavação que poderiam estar sendo utilizados para iniciar a abertura de túneis”, disse o secretario.

Todos os materiais foram removidos das celas da galeria 6 da unidade, que atualmente possui 1.303 internos.

Revista contou com um efetivo de 216 pessoas, entre policiais militares do CPE, Seap e Umanizzare Gestão Prisional. Foto: Vitor Souza/Secom/Divulgação

Efetivo

A revista contou com um efetivo de 216 pessoas, entre policiais militares do Comando de Policiamento Especializado (CPE), Seap e Umanizzare Gestão Prisional. O defensor público da Defensoria Especializada de Direitos Humanos, Roger Moreira acompanhou o procedimento de revista com os membros da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB-AM), Epitácio Almeida e Glen Wilde.

O secretário Cleitman Coelho, diz que a movimentação dos internos serve como um alerta para ações que possam desestabilizar o sistema prisional. “A fiscalização acima de tudo faz parte da rotina, e nesse caso específico foi para evitarmos possíveis construções de túneis que venham a ser utilizados para a fuga em massa de internos dessa unidade”.