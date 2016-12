Homem é preso suspeito de roubar e tentar estuprar dona de casa em Maués

Jonata Ramos Gonçalves, 20, o ‘Mineiro’, foi conduzido a cadeia pública de Maués. Foto: Divulgação/ PM

Manaus - O mecânico Jonata Ramos Gonçalves, 20, o ‘Mineiro’, foi preso na madrugada desta segunda-feira, em Maués (distante a 258 quilômetros de Manaus), ao tentar estuprar uma dona de casa, de 37 anos, roubar a mulher e feri-la com golpes de chave de fenda na cabeça, costas e abdômen, segundo o sargento Jorge Erlande, da 10ª Companhia Interativa da Polícia Militar (CIPM).

De acordo com Erlande, Jonata invadiu a casa da mulher, trancou o irmão dela, que não teve o nome divulgado, em um quarto, espancou ela com socos, tentou abusar sexualmente dela e a feriu com uma chave de fenda. “O Mineiro roubou R$ 115 e o celular dela. Nós fomos atrás dele, quando o irmão dela conseguiu sair do quarto e pediu a nossa ajuda. O Mineiro foi preso em flagrante na oficina dele e confessou o crime”, disse.

Erlande informou que o dinheiro da dona de casa foi encontrado em um colchão, que estava na oficina. “Esse rapaz (Mineiro) estava drogado quando foi roubar a mulher”, contou o PM, que revelou que o celular não foi encontrado pela polícia.

A mulher está internada no Hospital Raimunda Francisca Dinelli da Silva, em Maués, em estado de observação.

Jonata foi levado para a Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués, onde foi autuado por tentativa de homicídio, tentativa de estupro e roubo. Ele foi conduzido a Cadeia Pública de Maués.