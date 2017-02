Medo de desabamento faz sonho virar pesadelo no Viver Melhor

O sonho da casa própria virou pesadelo para moradores da primeira etapa do conjunto Viver Melhor, do governo do Estado. Com medo de desabamento, eles estão deixando os seus apartamentos

Conjunto Viver Melhor faz parte do programa federal Minha Casa Minha Vida e custou R$ 196,3 milhões. A obra foi executada pelo governo do Estado. Fotos: Reprodução/Record News

Manaus - Cinco anos após a entrega da primeira etapa do conjunto Viver Melhor no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus, moradores denunciam rachaduras, vazamentos e problemas com a rede de esgoto dos prédios. A construção do conjunto, que faz parte do programa federal Minha Casa Minha Vida e custou R$ 196,3 milhões aos cofres públicos, foi executado pelo governo do Estado. Com medo de desabamento, beneficiários estão deixando os apartamentos.

“O meu sonho da casa própria virou um pesadelo”, a afirmação é de uma das moradoras do conjunto habitacional, a dona de casa Soraya Gomes Duarte, 47. Morando desde de 2012 no bloco 212, ela conta que fez três reclamações para a Caixa Econômica Federal . Indignada, a dona de casa mostrou ao DIÁRIO uma das fendas no prédio que percorre todos os andares.

“Já denunciei e disse que o meu apartamento está todo rachado, tanto dos lados, na janela, no banheiro tem até um buraco. E eles não resolvem nada do meu problema. Quer dizer: vão esperar desabar pra fazer alguma coisa? Eu moro no primeiro andar, eu tenho medo que desabe”, afirmou.

Soraya contou que no quarto da filha a rachadura é tão grande que é possível atravessar uma faca. “A gente está entregue às baratas aqui, já reclamei muitas vezes. Eu não ganhei esse apartamento, não foi de graça e eu pago todo mês e se a gente atrasa eles ligam logo, mas para resolver nosso problema a gente não acha ninguém”, reclamou a dona de casa.

Ex-síndico do conjunto, Carlos Peixoto, 52, disse que perdeu as contas de quantas vezes acionou a Caixa, por conta das tubulações de esgoto, vazamentos e fendas nas paredes dos apartamentos.

“Tem apartamento que eu já acionei seis vezes e nunca resolveram. É uma situação crítica mesmo. Eu mesmo já desentupi muitos encanamentos aqui. Acontece que as tubulações são muito finas para a quantidade de apartamentos, foi muito mal feito”, afirmou o ex-síndico.

Peixoto relatou que, em um dos apartamentos do bloco 226, a infiltração piora durante a chuva e fez a proprietária, uma idosa de 80 anos, perder parte dos móveis da casa. No local moram seis pessoas, dentre elas quatro crianças e o cheiro de mofo, sentido pela reportagem é quase insuportável. “Eles nem conseguem viver aqui. Ela só mora porque não tem para onde ir. Isso aqui tudo foi mal feito desde o começo”, reclamou Peixoto.

Soraya Gomes Duarte fez reclamações à Caixa Econômica Federal. Foto: Reprodução/Record News Manaus

Morador do apartamento, o filho da proprietária, Silvano Arruda, 34, relatou as dificuldades vividas pela família. Segundo ele, a chuva toma conta do local pelas frestas das paredes. “Esse mofo está quebrando tudo aqui, as paredes, entra água e alaga. Quando está chovendo alaga tudo aqui, entope tudo, alaga o do vizinho. Perdemos guarda-roupa e armário porque a água vai entrando e vai estragando tudo. Está assim há três anos”, reclamou.

Na primeira etapa, entregue em dezembro de 2012, foram atendidas 3.511 famílias no Residencial Viver Melhor. E segundo o Peixoto, todos os prédios têm problemas na estrutura. Em alguns casos mais críticos, os moradores estão deixando os apartamentos.

“Tem gente que nem mora mais aqui não, porque em alguns apartamentos a situação é tão complicada que eles saem. Preferem abandonar”, explicou.

Na área externa, Carlos mostrou as falhas no sistema de esgoto. Até mesmo as grades que envolvem o conjunto habitacional estão caindo com as chuvas, conforme explicou o ex-síndico do bloco.

Moradores relatam estarem assustados com os problemas dentro e fora dos apartamentos. Foto: Reprodução/Record News Manaus

Crea-AM pede que moradores façam denúncias formais

De acordo com o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (CREA-AM), Cláudio Guenka, os moradores precisam registrar formalmente uma denúncia para que o órgão faça uma vistoria. No entanto, após a construção, a análise do órgão serve somente para atestar as rachaduras e os riscos sofridos pelos moradores, caso, segundo ele, os problemas existam.

“O Crea pode checar se está tudo certo, mas para buscar as responsabilidades, eu acredito que deveriam buscar a Caixa ou a Suhab (Superintendência de Habitação do Amazonas)” orientou.

O DIÁRIO procurou a Suhab através da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), mas até o fechamento da página, na sexta-feira à noite, não obteve resposta.

A Caixa comunicou, por meio da assessoria, que possui um canal exclusivo de comunicação com os clientes do Programa Minha Casa Minha Vida, por meio do telefone 0800-721-6268, onde os beneficiários podem tirar dúvidas, fazer reclamações, elogios ou sugestões para melhoria dos imóveis.

Quando as reclamações se referem a vícios construtivos e qualidade da obra, a CAIXA declarou que aciona a construtora da obra ou responsável técnico para realização dos reparos necessários em prazo pré-definido.

Construtora nega problemas estruturais no conjunto

Os moradores da primeira etapa do conjunto Viver Melhor, no bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus, realizaram um protesto, em novembro do ano passado, reivindicando da Suhab e da construtora responsável pela construção do residencial, a Direcional Engenharia, a manutenção do prédio depois que rachaduras, na quadra 36, começaram a surgir.

Na época, a ocorrência no conjunto foi avaliada e vistoriada pela equipe da Defesa Civil Municipal, que realizou orientações aos moradores.

Segundo a Defesa Civil, a situação foi repassada para a Suhab que ficou de acionar a construtora Direcional para os procedimentos cabíveis de reforma dos prédios atingidos.

A Direcional Engenharia, responsável pela construção do empreendimento, informou, por nota, “que a análise realizada no condomínio não detectou problemas estruturais que gerem qualquer tipo de risco aos moradores”. Segundo a construtora, “os problemas pontuais de assistência técnica são avaliados para, quando necessário, serem tomadas as devidas providências”. A nota finaliza dizendo que “cabe ressaltar que os moradores são orientados a fazer manutenções periódicas nos condomínios a fim de preservá-los, conforme o Manual do Proprietário”.

No final do ano passado, mais uma unidade do projeto Minha Casa Minha Vida em Manaus foi entregue. O Residencial Viver Melhor III, na Avenida Arquiteto José Henriques Bento Rodrigues, Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus, possui dois mil apartamentos.

O investimento total do Residencial foi de R$ 131.971.900 milhões, com contrapartida do governo do Estado de R$ 7.971.900,00 milhões.