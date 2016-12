Microempresário é assassinado em pousada no município de Tonantins 

O microempresário Willians Esmeli Cueva Castijo foi assassinado dentro da pousada dele, em Tonantins (a 850 quilômetros de Manaus), na noite da última quarta-feira (21). De acordo com informações do Departamento de Policiamento do Interior (CPI), o crime foi praticado por um pistoleiro, que baleou, ainda, dois filhos do peruano. A Polícia Civil da cidade investiga a motivação.

Conforme informações do CPI, o crime ocorreu por volta das 22. Segundo o Comando, o suspeito estava hospedado na pousada quando desceu do quarto e foi em direção ao microempresário.

De acordo com o CPI, Willians foi atingido com vários tiros. Os dois filhos dele, Leonardo Rodrigues Cueva e Wilkel Rodrigues Cueva, também foram atingidos, quando tentaram socorrer o pai.

Willians morreu no local e os filhos foram socorridos e levados ao hospital da cidade. O suspeito fugiu sem ser identificado.