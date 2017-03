Ministro do STF suspende julgamento de promotor de Justiça 

Promotor de Justiça é acusado de ter deixado de intervir quando a polícia usou de força para entrar na residência. Foto: Danilo Mello/Arquivo

Manaus - Oministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, determinou a suspensão do julgamento do promotor de Justiça do Amazonas, Ronaldo Andrade, no Conselho Nacional do Ministério Público (CNPM), para que o promotor apresente alegações finais no processo disciplinar que apura a responsabilidade de Andrade em operação policial na cidade de Presidente Figueiredo que resultou na morte de Fernando Araújo Ponte, o ‘Ferrugem’.

No processo, Andrade é acusado de ter deixado de intervir quando a polícia usou de força para entrar na residência, contribuir na elaboração de auto de resistência, no qual teriam sido incluídas informações falsas, além de deixar de adotar providências concernentes ao isolamento do local do crime e contribuir para a descaracterização do local do fato, ao não interromper a diligência após os disparos, dando início à busca e apreensão.

O processo foi arquivado pelo Colégio de Procuradores de Justiça do Amazonas, mas o caso foi revisto pelo CNMP que decidiu pelo prosseguimento do Processo Administrativo Disciplinar e aplicação de pena de 90 dias de suspensão das atividades.

O promotor ingressou com habeas corpus no STF em que pede a anulação da reabetura do processo e ainda pede a cassação do julgamento sob alegação de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e, segundo o promotor, os fatos narrados dariam ensejo, no máximo, à aplicação de advertência.

Na decisão, o ministro do STF não acatou pedido para declarar nula ao processo e a punição imposta ao promotor, mas determinou a suspensão do julgamento de recurso de Andrade para que este possa apresentar mais informações em sua defesa.

Em maio de 2011, a Polícia Civil desencadeou a operação ‘Cachoeira Limpa’, para prender acusados de crimes de pedofilia no município de Presidente Figueiredo, que resultou na morte de ‘Ferrugem’.