Missa de um ano de falecimento de D. Dorothéa Braga reúne familiares e amigos em paróquia

Durante a celebração, Dom José disse que a missa foi para celebrar a vida e não a morte. Mãe do senador Eduardo Braga (PMDB) morreu aos 90 anos

Missa foi realizada na noite desta quarta-feira (21), na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na Rua Fortaleza, no bairro Adrianópolis. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - “O que ficou foi o sentimento de saudade e de reflexão de toda nossa família”. As palavras são do senador Eduardo Braga (PMDB), durante a missa de um ano de falecimento da mãe, dona Dorothéa de Souza Braga, realizada na noite desta quarta-feira (21), na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na Rua Fortaleza, no bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus.

A cerimônia, presidida pelo bispo auxiliar Dom José e pelo pároco Amarildo Luciano, contou com a presença de familiares, amigos e do prefeito de Manaus, Arthur Neto.

Entre os familiares, também participaram da missa o viúvo de Dorothéa, Carlos Braga, os filhos Ana Maria, Carlos Filho, Carla, Juliana, além do senador Eduardo Braga.

Durante a celebração, Dom José, em seus comentários, disse que a missa foi para celebrar a vida e não a morte. “A morte sempre deixa um vazio, mas lembremos sempre tudo de bom que dona Dorothéa plantou aqui na terra. Celebramos hoje, um ano de muitas saudades”, disse.

Dona Dorothéa de Souza Braga faleceu no dia 21 de dezembro de 2015, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo (SP), aos 90 anos.

Senador Eduardo Braga, filho de D. Dorothéa Braga, e o prefeito de Manaus, Arthur Neto, estiveram presentes. Foto: Eraldo Lopes