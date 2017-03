Morador de rua é morto a facadas na zona leste de Manaus

De acordo com populares, a suspeita é que ele foi morto enquanto dormia, na calçada de uma residência localizada no bairro São José 1

Além de ter sido atingida com uma facada no peito, a vítima ainda foi agredida com pauladas. Foto: Carla Albuquerque

Manaus - Um homem, identificado apenas como 'Mateus', foi assassinado a facadas, na madrugada deste domingo (26), na Rua Varre Vento, no bairro São José 1, zona leste da capital. De acordo com moradores da área, a suspeita é de que ele foi morto enquanto dormia na calçada de uma residência. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Consta nos registros do Instituto Médico Legal (IML) que o crime ocorreu por volta de 1h. Populares informaram que Mateus morava na rua e costumava dormir na calçada onde foi assassinado. Além de ter sido atingido com uma facada no peito, ele ainda foi agredido com pauladas, segundo moradores, que pediram para não ter o nome divulgado.

Ainda conforme relatos de moradores, há cerca de cinco dias, Matheus se desentendeu com um morador do bairro. Uma dona de casa, que também não quis ter o nome divulgado, informou que o marido dela já havia aconselhado o homem a ir dormir em outro local por medo de represália.

Os moradores informaram, ainda, que Mateus era um homem tranquilo. "Nós é que dávamos comida, água, tudo para ele", disse uma moradora.