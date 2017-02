Briga entre moradores deixa um esfaqueado e outro preso, na sul de Manaus

Vítima passou por procedimento cirúrgico no Hospital 28 de Agosto e segue internada. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - O morador de rua André Luiz de Oliveira, 39, foi preso, no início da tarde desta quarta-feira (8), suspeito de ter esfaqueado outro morador de rua, identificado apenas como "Maicon", durante uma briga no Centro da capital, conforme informações do delegado Aldeney Góes, do 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A vítima foi esfaqueada na barriga e nos dois braços. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na zona centro-sul, onde passou por procedimento cirúrgico, ainda nesta quarta, e permanece internado.

Na delegacia, André alegou que cometeu o crime em legítima defesa, após a vítima tentar lhe agredir com murros e uma faca. "O suspeito contou que pegou a própria faca do suspeito, após ela cair no chão e desferiu os golpes", disse o delegado Aldeney Góes.

Ainda segundo o delegado, André deve ficar preso no 24º DIP, até que 'Maicon' seja liberado do hospital, para dar a versão dele sobre o crime. Segundo o delegado, a intenção é definir se André vai responder pelo crime de homicídio tentado ou lesão corporal.