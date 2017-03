Moradores dos bairros Redenção e Da Paz reclamam de bueiro sem proteção

Bueiro fica perto da esquina nas ruas Gurupi e Projetada, na divisa dos bairros Redenção e Da Paz, zona oeste de Manaus. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - As péssimas condições de um bueiro estão incomodando moradores de perto da esquina nas ruas Gurupi e Projetada, na divisa dos bairros Redenção e Da Paz, na zona oeste de Manaus. Apesar de ter tampa, o bueiro não possui proteção de ferro e os moradores acreditam que o espaço aberto é perigoso, principalmente, no período chuvoso.

A auxiliar administrativo Rosângela Farias, 34, disse que havia uma estrutura férrea há dois anos no bueiro, mas que foi arrancada por vândalos . “Quando chove, a água da chuva sai levando tudo e pode cair até uma criança nesse bueiro”, disse. De acordo com o vendedor José Honório Filho, 59, o bueiro sem proteção também é depósito de lixo. “O lixo jogado na rua é arrastado na chuva e vai direto para o bueiro”, afirmou.

Em nota, a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que a solicitação será encaminhada ao coordenador de obras da secretaria que atende o local.

Esgosto a céu aberto atrapalha até o comércio

Moradores e comerciantes reclamam de esgoto a céu aberto, no bairro Santa Luzia. O bueiro aberto no cruzamento da Rua Ceará com a Leopoldo Neves, está causando, segundo os comerciantes, queda nas vendas de padarias e restaurantes por causa do mau cheiro. De acordo com o comerciante Francisco Hélio, 46, a rua é uma das principais do bairro e conta com o movimento intenso de carros e pedestres. O DIÁRIO entrou em contato com a concessionária de água e esgoto do município, Manaus Ambientel, mas não obteve resposta.

Bueiro aberto está causando, segundo os comerciantes, queda nas vendas de padarias e restaurantes por causa do mau cheiro. Foto: Divulgação