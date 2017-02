Moradores denunciam nova tentativa de invasão à area verde no Nova Cidade

Quadra com área verde que ainda não tinha sido ocupada, às margens da Avenida Curaçao, na zona norte, começou a sofrer as ações dos invasores na última quinta-feira

Muro começou a ser construído em terreno situado à Rua 205. Foto: Sandro Pereira

Manaus - Moradores do conjunto Nova Cidade estão tentando conter invasão em área verde. A única quadra com área verde que ainda não tinha sido ocupada, às margens da Avenida Curaçao, nas proximidades do balneário da Vovó Maroca, na zona norte, começou a sofrer as ações dos invasores, na última quinta-feira, segundo a denúncia dos vizinhos.

De acordo com o policial militar Roberto Oliveira, 59, na última quinta-feira, uma pessoa identificada apenas como ‘Wellington’, começou a construir um muro no terreno situado à Rua 205.

Oliveira conta que os moradores, que protegem o trecho de cerca de 120 metros, tentaram dialogar com Wellington, que teria, segundo Roberto, se recusado a sair do local. “No dia seguinte, nós buscamos a Suhab (Superintendência de Habitação do Amazonas), que nos encaminhou para a Semmas (Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade) e lá registramos a denúncia. Acontece que ali é a única área verde que nos restou, o resto já está depredado, já tiraram todas as árvores”, lamentou.

A área verde desmatada a que o policial se refere é conhecida como invasão da Vovó Maroca de, aproximadamente, quatro hectares, onde, no ano passado, a Semmas fez a retirada de cerca de 251 ocupações. Os moradores temem que uma nova invasão seja iniciada no local.

Nova ação

A assessoria de comunicação da Semmas afirmou que, após fazer a retirada dos ocupantes da área de preservação recebeu a denúncia de que outras construções tinham sido iniciadas novamente no local.

Conforme a Semmas, uma nova ação deverá ser articulada pelo Grupo Integrado de Prevenção às Invasões em Áreas Públicas do Estado do Amazonas (Gipiap) para outra retirada.