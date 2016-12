Moradores interditam avenida por mais de nove horas por conta de alagamentos na zona norte

Os moradores fecharam a avenida com galhos de madeira, e atearam fogo em colchões, pneus e pedaços de madeira. Foto: Jucélio Paiva

Manaus - Cerca de 50 moradores do Conjunto Ribeiro Jr., no bairro Cidade Nova 1, zona norte, fecharam a avenida G, em protesto por conta dos alagamentos nas casas, em decorrência da forte chuva que atingiu a capital durante toda a manhã desta terça-feira (27). O sargento F. Batista, da 6ª Companhia Interativa Comunitrária (Cicom), informou que os comunitários interdiram a pista por mais de 9 horas, para chamar a atenção da Defesa Civil do Município.

Apesar da demora, o protesto foi pacífico, porém, oito viaturas da Polícia Militar, sendo quatro da Força Tática, foram ao local para dispersar os moradores. Os PMs da Força Tática ainda efetuaram disparos de balas de borracha para dispersar um grupo de crianças que permaneceu na pista. Ninguém ficou ferido.

Segundo o sargento Batista, os moradores fecharam a avenida com galhos de madeira, e atearam fogo em colchões, pneus e pedaços de madeira. “O que nos informaram foi que uma ponte, que prometaram fazer e não fizeram, transborda toda vez que chove e alaga as casas”, disse.

O estudante Del Santos, 18, informou que um igarapé, que fica entre as casas dos moradores, transborda nos dias de chuvas. A situação mais complicada é próximo a uma ponte, que nunca foi construída. “Pelo menos cinquenta famílias têm as casas alagadas toda vez que chove. Nosso protesto foi para chamar atenção da defesa civil, mas ninguém apareceu”, disse.

Por causa da manifestação, o trânsito da avenida G foi desviado pela Rua Tarumã, por agentes do Instituto de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

A pista ficou interdidata das 9h até às 18h30, até a chegada de uma equipe do corpo de bombeiros, que fez a retirada do entulho queimado pelos moradores.