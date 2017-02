Moradores protestam após terem casas alagadas por conta da chuva, em Manaus

A manifestação é para pedir ajuda de aluguel social, roupas e alimentos para os prejudicados. Foto: Reprodução/Manaustrans

Manaus - A chuva que atingiu a capital, na manhã e tarde desta segunda-feira (27), deixou ruas de, pelo menos, seis bairros alagados e um conjunto sem energia elétrica. Revoltados com a inundação que atingiu casas no bairro Aliança com Deus, pelo menos 50 moradores prejudicados interditaram a Avenida Autaz Mirim, conhecida como Avenida Grande Circular 2, na zona leste. Os manifestantes atearam fogo em pneus velhos, móveis e eletrodomésticos que foram danificados durante a alagação.

Um dos líderes da comunidade, Jefferson Cavalcante, disse que não é a primeira vez que as casas são alagadas, mas, desta vez, foi muito pior e tiveram famílias que perderam tudo. A manifestação é para pedir ajuda de aluguel social, roupas e alimentos para os prejudicados, segundo Jefferson.

"As famílias estão abrigadas na Igreja Adventista, na rua São Pedro, bairro Alfredo Nascimento. Elas precisam de roupas, alimentos e material de uso pessoal. Estamos buscando ajuda de todas as pessoas da comunidade que não tiverem perda de nada. Essas famílias estão sem nada, tem idoso e criança necessitando de ajuda”, disse, acrescentando que quem puder ajudar pode entrar em contato através do número (92) 99309-3400.

A Defesa Civil Municipal informou que ainda está fazendo o levantamento do numero de famílias prejudicadas, mas afirmou que não passa de 30 famílias. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para apagar o fogo no protesto, que se alastrou rapidamente. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) também enviou agentes para controlar a passagem de veículos no trânsito da área.

De acordo com a Defesa Civil, outros alagamentos foram registrados na rua Projetada, no bairro Francisca Mendes 2, na rua Monte Oreste, Loteamento Fazendinha 2, rua Santa Doroteia, Cidade de Deus, Comunidade de Raio de Sol, Alfredo Nascimento, Nossa Senhora de Fátima 2 e rua M, na Comunidade Raio de Sol.

Falta de energia

No conjunto Vila Real, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, moradores ficaram prejudicados após a queda de um poste de energia elétrica. Conforme a moradora Janaina Braga, 29, o poste caiu durante a chuva e parte do fio de alta tensão atingiu uma residência, porém, no momento do acidente, não havia ninguém na casa. “Já acionamos a Eletrobras Amazonas Energia, mas até o momento ninguém apareceu. Estamos há mais de quatro horas sem luz em casa”, reclamou.

Janaina contou que os moradores solicitaram, por diversas vezes, que a Eletrobras fosse até o bairro para mudar o poste de local, uma vez que o mesmo está próximo a uma cratera. “Ninguém faz nada, isso poderia ter sido uma tragédia, mas como no momento da chuva não havia ninguém na rua, nada aconteceu com os moradores”, disse.

A reportagem tentou entrou em contato com a Eletrobas Amazonas Energia para obter esclarecimentos sobre o caso, mas, até a publicação desta matéria, não obteve nenhuma resposta.

Poste caiu durante a chuva e parte do fio de alta tensão atingiu uma residência, na zona norte de Manaus. Foto: Divulgação