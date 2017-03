Moradores recebem palestras de orientação profissional com coach, na zona norte

Prevista para começar às 8h, a palestra com a profissional ocorrerá na comunidade Mundo Novo, bairro Cidade Nova. Foto: Reprodução

Manaus - Moradores da comunidade Mundo Novo, no bairro Cidade Nova, na zona norte da capital, receberão palestras de orientação profissional com a coach Raquel Barroso Cunha, neste sábado (18). Prevista para começar às 8h, a palestra com a profissional ocorrerá na Escola Municipal Professor Nilton Lins, localizada à Rua Beta.

Raquel Cunha levará informações teóricas com a abordagem de cases de sucesso sobre a preparação para entrevistas em grandes empresas, como multinacionais, e outras instituições de grande porte, e vai levar, ainda, informações técnicas sobre a importância do comportamento do candidato no primeiro contato com o empregador.

Além das orientações da coach, também serão realizadas palestras sobre Ética no Trabalho, com a Mestre em Sociologia Daniele Santos e abordará a importância dos estudos de idiomas para o mercado de trabalho com o professor James Brandão, especialista na área.

As palestras são promovidas pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Desenvolvimento (Semtrad), durante a realização do projeto “Prefeitura + Presente”, coordenado pela Ouvidoria Municipal e Proteção ao Consumidor de Manaus (Procon Manaus). Os participantes vão receber um certificado validado pela secretaria, que poderá contar como item de qualificação no currículo profissional.