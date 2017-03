Moradores reclamam de buracos em rua há mais de um ano na zona norte

Comunitários colocaram um sofá, pedaços de madeira e até sinalizaram o local com fitas para isolamento de área com o intuito de alertar motoristas e pedestres sobre o perigo

Manaus - Cansados de acompanhar operações de tapa-buraco na Rua Tambaú (antiga Rua 17), na Comunidade Vale do Sinal, no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, os moradores do local reivindicam que a Prefeitura de Manaus resolva, de forma definitiva, o problema que existe, há quase um ano, e, hoje, interdita a passagem de veículos na via.

Nos últimos dois meses, os comunitários colocaram um sofá, pedaços de madeira e até sinalizaram o local com fitas para isolamento de área com o intuito de alertar motoristas e pedestres sobre o perigo.

A aposentada Lusimar Rebouças, 60, afirmou que a Prefeitura tampou o buraco, várias vezes, mas o problema volta. Segundo ela, é necessário que os funcionários da Prefeitura reforcem o asfaltamento, já que a via é rota de ônibus que são, para a moradora, os responsáveis pelo desgaste do asfalto. “Eles vêm ajeitar, mas colocam muita areia”, disse.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), por meio de assessoria de imprensa, informou que a solicitação foi encaminhada ao setor responsável pela programação dos serviços da Seminf para que a ação seja incluída no cronograma do mutirão de obras do bairro.

A Seminf acrescentou que está realizando mutirões de obras em vários bairros da cidade, incluindo o bairro Nova Cidade, zona norte; Colônia Terra Nova, também na zona norte, e Jorge Teixeira, na zona leste.