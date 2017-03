Moradores reclamam de casas alagadas por conta da chuva no bairro Armando Mendes

Alagamento de casas no local é constante durante período chuvoso, segundo moradores. Foto: Divulgação

Matéria atualizada às 20h28

Manaus - Moradores da rua R, do bairro Armando Mendes, na zona leste da capital, tiveram suas casas alagadas em decorrência da chuva que atingiu a cidade, nesta terça-feira (14). Móveis e eletrodomésticos foram danificados, além da preocupação com a proliferação do mosquito Aedes Aegypti que aumentou, segundo relatos de alguns dos prejudicados.

Segundo a industriária Keith Rodrigues Cruz, 30, as casas ficam alagadas sempre que chove. Ela disse que, nesse período, a maior preocupação é com as crianças. "Tenho dois filhos pequenos, de 1 e 4 anos, e tenho medo que eles peguem alguma doença por conta da água suja que a chuva traz", disse.

Ela informou que entrou em contato com a central de atendimento da Defesa Civil, pelo 199, mas não obteve retorno. "Eles falaram que iam vim e mas não apareceram, desde 13h que estamos nessa situação e ninguém faz nada”, reclamou.

A reportagem do Portal D24am entrou em contato com a assessoria de imprensa da Defesa Civil, que informou que não foi acionado para nenhuma ocorrência no bairro Armando Mendes. Devido a chuva, as ocorrências registradas pela Central 199 foram duas de alagação: na rua Penetração Mutirão, bairro Amazonino Mendes, zona norte, e na rua Caloi, na Comunidade da Sharp, Distrito Industrial II, zona leste.