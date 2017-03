Moradores reclamam de falta de água em comunidade na zona norte de Manaus

Concessionária informou que enviará uma equipe técnica ao local para verificar a situação ainda nesta sexta-feira. Foto: ABr

Manaus - Moradores da comunidade Parque das Garças, bairro Cidade Nova, zona norte da capital, reclamam da falta de água no local que, de acordo com eles, ocorre desde segunda-feira (13). De acordo com os moradores, a distribuição ficou instável há duas semanas.

A dona de casa Erica Guedes, 30, reclama dos prejuízos causados pela falta de água no bairro. “A gente está com esse problema desde a semana passada e até hoje não foi resolvido. Um vizinho já ligou e falaram que eram problemas em adutoras, quando ligamos novamente eles disseram que não havia ocorrências. Como eu uso caixa d’água, meus vizinhos estão vindo tomar banho na minha casa”, disse.

A moradora Patrícia Soares, 33, disse que vários vizinhos entraram em contato com a Manaus Ambiental para buscar soluções para o problema. “Eu liguei para a empresa e me disseram que ainda não sabiam do motivo da falta de água. Me disseram também que irão realizar um relatório para resolver o problema”, afirmou.

A assessoria de imprensa da Manaus Ambiental informou, por meio de nota, que enviará uma equipe técnica ao local para verificar a situação ainda nesta sexta-feira (24).