Morte de homem que invadiu área do 1º BIS será investigada pelo 6º DIP

Corpo segue sem identificação no IML; homem nu invadiu área de mata do 1º BIS e morreu após lutar com militar

Homem nu e sem documentos invadiu área do 1º BIS e foi morto na manhã de terça-feira. Foto: Caique Varella

Manaus - O delegado Juan Valério, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), afirmou, por telefone, na manhã desta quarta-feira (22), que as investigações sobre a morte do homem, ainda não identificado, que invadiu área de mata do 1º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), na zona oeste da capital, na última terça-feira (21), será realizada pelo 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado. O homem morreu após lutar com um militar no local.

“As investigações serão realizadas por outra delegacia, pois o autor do crime (militar) está identificado. O procedimento todo será realizado por lá. Aqui (DEHS), nós fazemos as investigações de crimes com autorias desconhecidas”, disse o delegado Juan Valério.

Na terça-feira, em nota, o Comando Militar da Amazônia (CMA) informou que o caso ocorreu por volta de 10h30. O homem invadiu a área "completamente sem roupas e desprovido de qualquer tipo de identificação".

Após invadir, o homem lutou com um militar desarmado que passava pelo local e morreu durante a briga. O CMA anunciou que instaurou procedimento investigativo juntamente com a Polícia Civil, para investigar o caso.

Até a manhã desta quarta-feira, o corpo estava sem identificação no Instituto Médico Legal (IML) de Manaus, zona norte de Manaus.