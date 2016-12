PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em loja na avenida Autaz Mirim

Caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (23), em uma loja de distribuição de cosméticos na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves. Foto: Jucélio Paiva

Matéria atualizada às 19h32

Manaus - O policial militar Challanger de Oliveira Ferreira, soldado lotado na 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), foi morto, na tarde desta sexta-feira (23), durante uma tentativa de assalto em uma das lojas da distribuidora de cosmésticos Hinode, na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Dos três suspeitos do crime, o pai e filho Antônio Sérgio dos Santos Viana, 56, e Cleyton Araújo Viana, 27, foram presos e o terceiro suspeito conseguiu fugir.

Câmeras de segurança captaram toda a ação dos bandidos, assim como a morte do policial. Assista:

Segundo o major Leandro Benevides, comandante da 24ª Cicom, os três suspeitos invadiram a loja, por volta das 14h, e anunciaram o assalto. O PM, que estava dentro do local, sacou a arma e reagiu ao assalto. O coronel Franclides Ribeiro, comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE) da PM, disse que o policial estava acompanhando a esposa, que é consultora Hinode, durantes as compras no local. "Era rotina dele acompanhar a mulher nas folgas. Quando os três suspeitos invadiram, ele reagiu e, durante a troca de tiros, o policial foi atingido com um tiro no peito", disse.

Pai e filho foram presos suspeitos de matar policial militar durante tentativa de assalto. Foto: Divulgação/PM

Antônio Sérgio foi baleado de raspão no braço esquerdo e, segundo o comandante do CPE, foi levado ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste, onde recebeu atendimento e, em seguida, foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), junto com o filho.

Ainda segundo o coronel Franclides, os dois suspeitos presos, durante a fuga, tomaram posse de um carro, modelo Gol vermelho, na avenida Autaz Mirim, com o motorista dentro. Eles foram alcançados na rua Batrum, no bairro Tancredo Neves. Com eles, foram apreendidos dois revólveres calibre 38. O terceiro suspeito ainda não foi localizado.

O policial militar ainda chegou a ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) mas não resistiu ao ferimento, e morreu no local. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado ao local para realizar a remoção do corpo. Os dois suspeitos presos foram encaminhados ao 14º DIP, para os procedimentos cabíveis. Ninguém da loja se pronunciou sobre a ocorrência.

O policial militar Challanger de Oliveira Ferreira era lotado na 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Foto: Divulgação/PM

Colaborou: Jucélio Paiva