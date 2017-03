Motocicleta de policial é furtada do pátio da 18ª Cicom, no bairro Novo Israel

Cabo informou que estava de serviço e deixou a moto estacionada no pátio da Cicom, que foi furtada durante a madrugada. DERFV investiga o caso

A reportagem esteve na 18ª Cicom, mas ninguém da Companhia quis falar sobre o caso. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - A motocicleta do cabo da Polícia Militar (PM) Paulo Roberto Paiva de Azevedo, uma Honda CG 125, de cor preta, placa NOI-8068, foi furtada, na madrugada desta segunda-feira (13), do pátio da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), no bairro Novo Israel, na zona norte de Manaus. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

No Boletim de Ocorrência do caso (BO), o cabo informou que estava de serviço e deixou a moto estacionada no pátio da Cicom.

O cabo disse, ainda, que o autor do furto não foi identificado, até o momento. A reportagem esteve na 18ª Cicom, mas ninguém da Companhia quis falar sobre o caso.