Motociclista morre após acidente com micro-ônibus na Avenida Timbiras

Segundo informações do Manaustrans, o acidente aconteceu as 11h15 e deixou parte da via congestionada

Homem morreu após acidente com micro-ônibus nesta manhã. Foto: Divulgação/ Manaustrans

Matéria atualizada às 15h47

Manaus - Luiz Carlos da Silva Pereira, 32, morreu em um acidente entre uma motocicleta e um micro-ônibus na manhã desta quarta-feira (22), na Avenida Timbiras, zona norte de Manaus.

O acidente ocorreu por volta das 11h da manhã e deixou parte da via congestionada. Segundo a Polícia Civil, a colisão ocorreu no momento que o condutor do micro-ônibus foi fazer uma manobra, não viu o motoqueiro e o atropelou. Com o impacto, a vítima ficou debaixo do micro-ônibus e morreu no local.

O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP).O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).