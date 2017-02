Motociclista morre ao ser atingido por carreta na Estrada da Ponta Negra

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta de 7h30 e a vítima estava com o capacete no braço

Agentes do Manaustrans estão no local para controlar o trânsito na área. Foto: Sandro Pereira

Manaus – Um motociclista, ainda não identificado, morreu, na manhã desta terça-feira (14), ao ser atingido por uma carreta, na Avenida Coronel Teixeira, Estrada da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus.

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista do caminhão, de placa NOZ 5716, informou que o motociclista, com uma CG 125 Fan de placa JXK 4753, tentou fazer uma ultrapassagem quando foi atingido pelo veículo. O acidente aconteceu por volta de 7h30 e a vítima estava com o capacete no braço.

De acordo com o perito da Polícia Civil, Leandro Nascimento, a identificação da vítima não foi localizada. A análise inicial, conforme o perito, foi que o motociclista tentou desviar da faixa em que os carros aguardam o semáforo para efetuar o retorno, quando foi atingido.

“Vamos analisar a melhor situação. O motorista informou que o motociclista foi fazer um desvio e acabou entrando na faixa central. O motorista não estava em alta velocidade”, constatou Nascimento.

A vítima, segundo o perito, estava portando um capacete. “Ele estava usando capacete. Ainda vamos analisar o estado do capacete, mas o capacete pode ter se soltado”, disse Nascimento.

Conforme o tenente da 29 ª Companhia Interativa Comunitária, Sérgio Oliveira, a vítima estava usando uma camisa da loja Shop do Pé.

“A que tudo indica ele estava usando o capacete no braço, segundo informações das testemunhas”, disse.

O representante da empresa, dona da carga, identificado somente como Jean, não quis se pronunciar sobre o ocorrido.

O trânsito, que se iniciou após o acidente, estava congestionado nas duas vias da avenida. Cinco agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estiveram no local para controlar o trânsito na área.

Conforme o agente de trânsito Fernando Almeida, o tráfego no sentido bairro-Centro teve que ser reduzido para uma faixa.

“Estamos monitorando até a entrada da 29 ª Cicom e na Avenida Brasil, para que o congestionamento não chegue até lá", informou.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), na zona norte.