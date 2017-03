Motorista fica preso em ferragens após colidir com poste na Avenida Cosme Ferreira

Bombeiros não souberam informar o que pode ter ocasionado o acidente. Foto: Divulgação/Manaustrans

Manaus - Um carro colidiu com um poste, na tarde desta quinta-feira (23), na Avenida Cosme Ferreira, bairro São José, zona leste de Manaus. A vítima ficou presa entre as ferragens e precisou ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros, após o atendimento, que durou cerca de 30 minutos, Elano Félix Lima, motorista do carro, modelo Ford Ranger, de cor prata e placa JXO-5665, foi encaminhado ao Pronto Socorro João Lúcio, na zona leste da cidade. O quadro dele é estável.

O Corpo de Bombeiros informou que ainda não se sabe as causas do acidente e que o caso vai ser investigado pela polícia. De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), o transito na área não ficou congestionado porque é um trecho da via com pouco fluxo de veículos.