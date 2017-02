Motorista de micro-ônibus é ferido com três tiros, em Manaus 

Homem foi encaminhado ao Hospital 28 de Agosto. Foto: Divulgação

Correção: a reportagem havia informado que o crime havia ocorrido no Bairro da Paz

Manaus - O motorista de micro-ônibus Anderson Silva Ferreira, 27, foi atingido com três tiros na tarde desta sexta-feira (17), no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. De acordo com a mãe dele, que preferiu não se identificar, a família não sabe o motivo nem a autoria do crime.

A mãe informou que Anderson estava saindo para o trabalho, por volta das 13h, quando foi baleado. Segundo ela, o filho entrou, ligou o micro-ônibus e desceu. "Quando ele desceu foi surpreendido com os tiros. A gente não sabe quem atirou e nem o motivo. Meu filho não tinha envolvimento com nada errado", afirmou.

Anderson foi atingido com um tiro no pescoço e outros dois no peito. Ele foi socorrido e levado ao Serviço de Pronto Atendimento ( SPA) do Alvorada, e depois transferido para o Pronto-Socorro dp Hospital 28 de Agosto, onde segue internado.