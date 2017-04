Um motorista é multado a cada 2 horas por alta velocidade nas rodovias federais  

Multa por excesso de velocidade triplicou em comparação com o mesmo período do ano passado. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Em média, a cada duas horas uma pessoa é multada por excesso de velocidade nas rodovias federais do Amazonas. Ao todo, foram 883 infrações, neste ano, o que corresponde a 83 punições por semana. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal do Estado (PRF-AM), que apontou, ainda, que de janeiro à primeira quinzena de março este tipo de irregularidade triplicou em comparação com o mesmo período do ano passado.

No último domingo, 26, a PRF flagrou, utilizando o aparelho de radar portátil, um veículo trafegando a 167 quilômetros por hora, velocidade 50% superior a do limite permitido de 100 quilômetros por hora. Conforme a PRF, a infração gravíssima custou ao condutor R$ 880,41, além da suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O órgão federal afirmou que a ultrapassagem proibida, a alta velocidade e a falta de atenção compõem o tripé da causa da maioria dos acidentes graves ocorridos nas rodovias federais.

“A Polícia Rodoviária Federal vem intensificando a fiscalização com utilização do aparelho de radar nas rodovias federais do Estado do Amazonas, no intuito de inibir aqueles condutores que insistem em desrespeitar os limites de velocidade”, informou a PRF, por meio de nota.

Bebida

O número de motoristas flagrados dirigindo embriagados subiu 71% até a primeira quinzena de março deste ano, saindo de 35, em 2016, para 83, neste ano, segundo a PRF.

Já nas rodovias estaduais, em média, por dia, cerca de dez pessoas foram autuadas por embriaguez ao volante nos primeiros dois meses deste ano, segundo o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).

Em todo ano passado, conduzir veículo sob a influência de álcool resultou em multa para 6.241 motoristas no Amazonas, segundo o Detran.

As multas referentes a práticas consideradas gravíssimas, como o consumo de bebida alcoólica ou drogas antes de dirigir, custam R$ 2.934,70.

Mortes diminuíram

Enquanto nos primeiros dois meses deste ano, 13 pessoas já perderam a vida após se envolverem em acidentes de trânsito nas rodovias estaduais, conforme o Detran, na BR-174 e BR-319 nenhum acidente fatal foi registrado pela PRF em 2017.

O órgão de trânsito estadual informou, no entanto, que houve uma queda no número de mortes de 30%, nos primeiros dois meses deste ano.

Entre janeiro e fevereiro do ano passado, cerca de 17 pessoas tinham morrido no trânsito nas rodovias. Este ano, no mesmo período, o Detran registrou 13 vítimas fatais.

Ainda segundo o Detran, nas rodovias estaduais, em 2016, o excesso de velocidade, a direção perigosa e a embriaguez foram as principais irregularidades que resultaram na cassação de 891 CNHs.