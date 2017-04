Motorista perde controle de caminhão e invade casa na zona leste de Manaus

O caminhão invadiu uma casa na Rua W, no bairro Nova Vitória. Foto: Divulgação

Manaus – O motorista do caminhão, de placa NOM 7126, perdeu o controle do veículo e invadiu uma casa na Rua W, no bairro Nova Vitória, zona leste, na manhã desta quarta-feira (5). Ninguém ficou ferido.

Segundo a proprietária da casa atingida, Maria Diva Oliveira, 79, no momento do acidente, ela escutou o barulho e correu para chamar o filho, que estava deitado, e deixar o local. “Também chamei minha neta, que está com um bebê. Fiquei com muito medo”, contou a dona de casa.

O vizinho de Maria Diva, o técnico em eletrônica, Carlos Alberto Pereira, 47, presenciou o ocorrido e disse que o motorista do caminhão, que não teve o nome divulgado, tentou reduzir a velocidade por causa de um micro-ônibus em pane mecânica na via.

“Aqui é uma ladeira, a carreta não conseguiu reduzir o freio e perdeu o controle. Então desceu a ladeira, bateu em uma kombi e, em seguida, invadiu a casa da minha vizinha”, afirmou Pereira. “Essa rua é perigosa, graças a Deus não tinha nenhuma criança passando no local, porque, aqui, é caminho para várias escolas”.