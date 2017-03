Motorista do transporte alternativo é morto durante assalto no bairro Santa Etelvina

Motorista foi morto com um tiro na nuca por assaltantes enquanto trabalhava. Foto: Divulgação/PM

Manaus - O motorista de micro-ônibus do transporte alternativo Antônio Alves de Souza, 59, foi morto com um tiro na nuca, por volta das 18h30 do sábado (4), na Rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus, em um latrocínio, roubo seguido de morte. De acordo com informações de investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o suspeito, Diemerson Monteiro Silva, foi preso pela Polícia Militar (PM) e foi reconhecido pelo cobrador e uma passageira que estavam no coletivo.

Conforme o amigo da vítima e cobrador Harlen de Souza Almeida, 29, Diemerson e outro homem, ainda não identificado, entraram no coletivo, no bairro Nova Cidade, zona norte, e quando chegaram próximo a um área verde no bairro Santa Etelvina anunciaram o assalto.

“O que nos falaram foi que o Antônio foi pegar um dinheiro no bolso dele. Os assaltantes pensavam que ele estava armado e atiraram na nuca dele”, disse Harlen Almeida.

Após roubar dinheiro, documentos e celulares das vítimas do micro-ônibus, a dupla fugiu para um matagal e não foi localizada por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Caso aconteceu na Rua Nossa Senhora de Fátima, bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus. Fotos: Divulgação/PM

Detenção

Diemerson foi detido por policiais militares da 18ª Cicom na Avenida Torquato Tapajós, zona norte. Segundo informações da Polícia Militar (PM), o homem estava tentando assaltar pessoas no local com um facão. Ele foi levado ao Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), onde foi autuado por latrocínio.

Em depoimento, Diemerson confessou a participação no latrocínio do motorista e contou detalhes dos assaltos que praticava pela capital. A Polícia Civil está em diligência para identificar o autor do disparo que matou o motorista.

Motorista foi morto durante assalto com tiro na nuca. Foto: Divulgação/PM

Manifestação

Motoristas e cobradores fizeram uma manifestação, por volta das 21h, na Avenida Autaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, zona leste, próximo a Feira do Produtor. Os manifestantes fecharam a via e o trânsito no local ficou complicado.

De acordo com informações da Cooperativa de Permissionários em Transporte Alternativo Coletivo e Urbano do Amazonas (Cooptran), por dia, 12 a 20 micro-ônibus alternativos são roubados em Manaus. As áreas que mais ocorrem assaltos são Grande Vitória, Armando Mendes, zona leste, e Cidade de Deus e Santa Etelvina, zona norte.