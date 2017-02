Homem é agredido após falsa denúncia de estupro e 'escapou de morrer por nada', diz delegado

Na manhã desta quarta-feira, moradores da área se revoltaram e invadiram a casa do suspeito e passaram a agredi-lo. Foto: Reinaldo Okita

Manaus – O mototaxista José Tavares Gomes, 33, foi agredido por um grupo de 15 pessoas, na manhã desta quarta-feira (15). As agressões ocorreram dentro da casa onde ele morava, na Rua das Ondas, Comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. De acordo com o delegado do 13° Distrito Integrado de Polícia ( DIP), Jander Mafra, o homem foi agredido depois de uma adolescente de 15 anos tê-lo denunciado por estupro, mas o crime não foi comprovado.

À polícia, José disse que, no último domingo (12), a adolescente pediu carona para ir a Comunidade a Raio do Sol, no Nova Cidade. “Ela estava meio drogada, mas dei carona para ela. Quando cheguei na casa onde eu morava, desci da moto e ela pediu R$ 50. Eu disse que não tinha, daí ela saiu correndo gritando que eu queria matar e estuprar ela, mas eu nunca tentei fazer nada com ela", afirmou o homem.

Na manhã de hoje, três dias após o episódio, a jovem voltou com familiares ao local, onde, segundo ela, foi estuprada pelo motototaxista. Os moradores se revoltaram e invadiram a casa do suspeito e passaram a agredi-lo. O homem foi salvo depois que policiais da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegaram.

"Eu não sei quantos eram, mas eram muitos. Eles me batiam com pedaços de madeira, com as mãos. Nunca fiz nada com essa menina. Por isso que tem gente morrendo de graça por aí, por causa de pessoas doidas como ela", falou o mototaxista.

De acordo com o delegado Jander Mafra, em depoimento, a menina não citou o estupro, mas disse que pegou uma corona do mototaxista. "Não encontramos crime de estupro. Pelo contrário, por pouco esse homem não foi morto por nada. A jovem vai ser indiciada por lesão corporal porque levou o grupo de pessoas para agredir o homem. Daqui, ela será encaminhada para a Delegacia de Atos Infracionais", disse o delegado.

Já José Tavares foi indiciado pelo crime de constrangimento ilegal e, após prestar depoimento, será liberado.