Mototaxista é assassinado no lugar de cliente, diz polícia

O crime ocorreu durante uma corrida, no bairro de Flores, zona centro-sul de Manaus

Antônio Roberto Vieira da Costa morreu na tarde de sábado. Foto: Reprodução/Raquel Miranda

Manaus - O mototaxista Antônio Roberto Vieira da Costa, 42, foi assassinado, na tarde do último sábado (11), enquanto fazia uma corrida, em Flores, na zona centro-sul de Manaus. Segundo consta na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), ele foi interceptado por ocupantes de um Celta, de cor vermelha, que estavam tentando executar o cliente dele, ainda não identificado, que também foi baleado, mas conseguiu fugir.

Neste domingo (12), amigos do mototaxista informaram que Antônio havia saído de casa para trabalhar, por volta das 16h. De acordo com uma vizinha, de 56 anos, que pediu para ter o nome preservado, assim que chegou à base onde trabalhava, pegou a corrida com o rapaz que estava sendo procurado pelos criminosos. “Um amigo dele nos disse que, assim que saíram, os caras chegaram e cercaram eles”, falou.

Antônio foi atingido, com um tiro nas costas, caiu da moto e morreu na Rua Guatemala. Em seguida, os atiradores saíram perseguindo o outro homem que, mesmo baleado, conseguiu escapar.

“O Antônio era um homem trabalhador que só vivia para o trabalho e para sustentar a mulher e os três filhos. Infelizmente, mataram ele para não servir de testemunha”, disse a amiga.