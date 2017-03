Mototaxista é executado com quatro tiros no Bairro da Paz

Vítima estava no ponto de mototáxi quando uma dupla chegou, em uma moto, e efetuou os disparos. Colegas suspeitam de dívida por compra de moto como motivação do crime

Segundo a PM, os dois criminosos fugiram sem ser identificados. Foto: Jucélio Paiva

Manaus - O mototaxista Antonio Muniz Felix de Souza, conhecido como "Keké", 31, foi executado com quatro tiros, na noite desta segunda-feira (13), em um ponto de mototáxi localizado na esquina da avenida Santos Dumont com a Rua Comandante Paulo Varela, no bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. O soldado Ed Carlos, da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), relatou que os dois criminosos fugiram sem ser identificados.

Um amigo de Antonio, um mototaxista de 32 anos, que pediu para não ter o nome divulgado, disse que a morte do amigo pode ter relação com a cobrança de R$ 500, que um homem devia para a vítima, referente a compra de uma motocicleta.

Segundo o mototaxista, há cerca de uma semana, Antonio deu R$ 500 em espécie para um homem, não identificado, como entrada da compra de uma motocicleta, mas, até o fim da tarde desta segunda-feira (13), a vítima não tinha recebido o veículo e teria ido cobrar o homem.

De acordo com o amigo, por volta das 18h, Antonio estava no ponto de mototáxi com um grupo de mototaxistas, quando dois homens se aproximaram, em uma motocicleta Titan, cor preta, placas não identificadas, e efetuaram os disparos à queima roupa. "O garupa que atirou. Os dois estavam de capacete. Só chegaram na frente do Keké e um deles atirou", disse.

Os tiros atingiram a cabeça, o peito e as costas do mototaxista, que ainda chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos. Familiares da vítima estiveram no local do crime mas não quiseram falar sobre o caso.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializa em Homicídios e Sequestros (Dehs) abriu um inquérito para investigar o assassinato. Em decorrência da morte, o trânsito no local ficou carregado e os agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalizaçao do Transito de Manaus (Manaustrans) foram acionados para controlar o tráfego de veículos no local.