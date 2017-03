Mototaxista é morto durante assalto no bairro Jorge Teixeira, em Manaus 

Assaltantes levaram a motocicleta, um celular, dinheiro e documentos da vítima; homem saiu para trabalhar as 17h e foi encontrado morto por colegas de trabalho

Wagno Farias dos Santos, 28, foi torturado até a morte na noite da última da quinta-feira. Foto: Reprodução/ Caique Varella

Manaus - O mototaxista Wagno Farias dos Santos, 28, foi degolado e torturado até a morte, por volta das 21h30 da última quinta-feira (2), na Rua P, comunidade Bairro Novo, no Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, em um latrocínio, roubo seguido de morte. De acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), os assaltantes levaram a motocicleta, um celular, dinheiro e documentos da vítima.

A sogra de Wagno, a dona de casa Júlia Freitas, 65, afirmou que o mototaxista saiu para trabalhar por volta das 17h, e foi encontrado morto por colegas de trabalho na comunidade. “Ele (Wagno) estava desempregado. Não fazia mal a ninguém, mas acho que ele reagiu ao roubo, pois já tinha sido roubado e disse que da próxima vez que sofresse um assalto iria reagir”, disse a sogra do mototaxista.

Vizinha de Wagno, a doméstica Maria Cleide, 53, afirmou que o jovem não tinha problemas com ninguém no bairro Coroado, zona leste, onde morava com a mulher e a filha, de um ano. “Era um homem honesto e trabalhador. Fizeram isso por maldade”, contou a mulher.

De acordo com policiais da DEHS, o cadáver foi encontrado por mototaxistas da região, que acionaram a polícia. No local, existem câmeras de segurança de estabelecimentos que ajudarão a Polícia Civil a encontrar os assassinos deste caso.

O corpo de Wagno foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona norte.

O crime foi registrado na DEHS, mas as investigações serão realizadas pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.