Movimento 'Vem Pra Rua' realiza ato em apoio à Operação Lava Jato, em Manaus

De acordo com organizadores, a intenção não era reunir uma grande quantidade, mas sim, segundo ele, mostrar a pauta de reivindicações para a sociedade

Ato reuniu cerca de 20 pessoas, em frente ao MPF. Foto: Raquel Miranda

Manaus - O movimento 'Vem pra Rua' realizou um ato em favor da Operação Lava Jato, na manhã de hoje (26), em frente ao Ministério Público Federal (MPF), na Avenida André Araújo, zona centro-sul de Manaus. O ato reuniu aproximadamente 20 pessoas, sendo maioria familiares e amigos dos organizadores.

De acordo com um dos organizadores, o estudante Júlio Lins, a intenção não era reunir uma grande quantidade, mas sim, segundo ele, mostrar a pauta de reivindicações para a sociedade. "É um ato simbólico, pelo apoio às instituições e as operações que estão em curso no Brasil. Somos contrários aos atos de corrupção que mancham o nosso país", disse Lins.

Os organizadores afirmaram que o grupo também está lutando contra o foro privilegiado e o aumento do fundo partidário.

Quando questionado sobre o apoio ao presidente Michael Temer (PMDB), Lins disse que a manifestação não era contra ou a favor dele. "A operação Lava Jato veio para mostrar o que está oculto na política. Se houver algo que leve à corrupção do governo Temer nós também seremos contra", afirmou.

A gerente de posto de gasolina, Eliane Braga, 55, afirmou que sempre participa de protestos em favor da operação Lava Jato. "Estou cansada de tanta corrupção e dessa política velha e suja. Tempos que apoiar as instituições e as investigações", disse.