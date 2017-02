MPF/AM entra com ação para que Incra recupere estradas para assentamentos

O Amazonas, com 18% do território brasileiro, recebeu, em 2016, cerca de metade do valor repassado à superintendência do Incra, em Pernambuco, Estado que tem área quase 16 vezes menor

A implementação de vicinais possui grande impacto no processo produtivo das comunidades. Foto: Divulgação/Incra

Manaus - O Ministério Público Federal no Amazonas (MPF/AM) informou, ontem, que ingressou com ação civil pública na Justiça Federal para garantir o reparo e a manutenção contínua das estradas vicinais, conhecidas como ramais, que cortam ou dão acesso a projetos de assentamentos mantidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no Estado do Amazonas, no âmbito do Programa Nacional de Reforma Agrária.

A ação foi ajuizada contra a União e o Incra para que adotem as providências necessárias para o efetivo, contínuo e progressivo atendimento dos problemas estruturais das estradas vicinais que atendem aos projetos de assentamento no Amazonas, em caráter emergencial, e a manutenção periódica das referidas estradas, para a preservação das condições mínimas de trafegabilidade para as comunidades diretamente afetadas.

Em caso de julgamento favorável da ação, o Incra deverá produzir relatório sobre a atual situação das vicinais que cortam ou dão acesso aos projetos de assentamento no Estado, devendo informar quais vicinais já foram reparadas, com indicação do estado de conservação e o cronograma de atividades relacionadas à manutenção, de 2017.

O MPF pede, também, a condenação da União e do Incra, ao final do processo, ao pagamento de dano moral coletivo no valor de R$ 20 mil por comunidade diretamente afetada pela ausência de reparo e manutenção nas estradas.

Foram instaurados, em âmbito administrativo do MPF/AM, pelo menos 12 procedimentos para apurar deficiências na estruturação dos projetos de assentamentos criados pelo Incra, especificamente no que diz respeito às condições das estradas vicinais, na capital amazonense e nos municípios de Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Boca do Acre, Borba, Rio Preto da Eva, Canutama e Parintins.

Durante a tramitação dos procedimentos, o Incra informou ao MPF que não há disponibilidade de patrulha mecanizada para uso exclusivo nos serviços de abertura, recuperação e melhoramento de ramais, pontes e bueiros; não há disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros para o desenvolvimento de ações de infraestrutura nos projetos de assentamentos; não há parceria entre o Incra, as prefeituras municipais e o governo estadual para ações de infraestrutura de vicinais; não há viabilidade do uso de outros meios para a garantia da criação/manutenção/recuperação de vicinais.

Nas manifestações do Incra, segundo o MPF, é evidente que não há planejamento e compromisso por parte do órgão fundiário com as condições de trafegabilidade das vicinais no Amazonas, já que o órgão se limitou a dizer que “as ações de abertura, recuperação e manutenção das estradas vicinais sujeitam-se a disponibilidade dos recursos orçamentários e financeiros para tanto”. Na ação civil pública, o MPF destaca o desequilíbrio existente entre os valores repassados a superintendências do Incra em diversos Estados brasileiros. As verbas recebidas pelo Amazonas são insuficientes para permitir o adequado custeio da reforma das vicinais.