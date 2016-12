Mulher é detida por suspeita de torturar e matar a mãe no município de Envira

De acordo com a polícia, suspeita tem problemas mentais e sofre de esquizofrenia; o crime ocorreu na manhã desta segunda-feira

Maria Antônia Ferreira Costa, 31, foi detida na manhã desta segunda-feira (26), por suspeita de torturar e matar a facadas, a própria mãe, a aposentada Luzia Ferreira Farias, 75, na casa dela, na Rua Raimundo Cavalcante, bairro Concórdia, em Envira (distante a 1.215 quilômetros de Manaus). As informações são do sargento Francisco de Assis, subcomandante do 10º Grupamento da Polícia Militar (GPM).

Segundo Assis, a suspeita tem problemas mentais e sofre de esquizofrenia. “Conseguimos coletar informações que a Maria estava ingerindo bebidas alcoólicas desde o último sábado (24) e não tomou os medicamentos. Hoje (segunda-feira), ela surtou e atacou a mãe com uma faca de 20 centímetros”, disse o PM.

Luzia foi levada para o Hospital de Envira, onde não resistiu aos ferimentos no tórax e cabeça. “A filha chegou a cortar o couro cabeludo da mãe e arrancou o nariz dela com uma faca. Também cravou a faca no coração da idosa”, contou Assis.

Maria está detida em um abrigo de Envira. Segundo o PM, a suspeita está à disposição da Justiça, porque tem problemas mentais e não pode responder o crime de homicídio, já que conforme a Código Penal Brasileiro (CPB) ela é inimputável.