Mulher de foragido do Compaj é presa por tráfico de drogas no Careiro Castanho

Franciele da Silva e Silva é mulher de Sandro do Nascimento Salvino e já responde pelo crime de tráfico de drogas. Ela foi encontrada com porções de maconha e pasta-base de cocaína

A mulher de Sandro do Nascimento Salvino foi encaminhada ao 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde voltou a ser autuada por tráfico. Foto: Divulgação/PC

Manaus – Franciele da Silva e Silva, 24, foi presa no Careiro Castanho (a 102 quilômetros de Manaus), na última quarta-feira (15), por envolvimento com o tráfico de drogas. Ela é mulher, segundo a Polícia Civil, do presidiário Sandro do Nascimento Salvino, que fugiu do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) no dia 1º de janeiro deste ano.

Durante a prisão da mulher, o detento conseguiu escapar. Conforme a PC, a polícia foi a uma comunidade do Careiro Castanho, após receber informações de que Sandro estava no local vendendo entorpecentes. Quando chegaram, o presidiário conseguiu fugir, no entanto, os policiais prenderam a mulher dele.

Sandro responde pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas, além de estar envolvido na tentativa de invasão a delegacia de Iranduba.

Com a mulher, que já responde pelo crime de trafico de drogas, foram encontradas porções de maconha e pasta-base de cocaína. Além da droga, foi apreendido dinheiro. Ela foi encaminhada ao 34ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde voltou a ser autuada por tráfico.