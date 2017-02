Mulher matou companheira a facadas por ciúmes, diz delegado

Leila Assunção foi presa em flagrante no local de trabalho. Foto: Caique Varella

Manaus – Leila Jerônimo Assunção, 37, matou, a facadas, a companheira dela, Andrezza Sousa dos Santos, 29, por ciúmes, segundo o delegado do 26° Distrito Integrado de a Polícia (DIP), Raul Augusto. A suspeita descobriu que a mulher estava em um relacionamento extraconjugal com um homem e, por isso, resolveu praticar o crime.

Leila é suspeita de ter matado com, ao menos 20 facadas, a companheira, que foi encontrada morta, na manhã de ontem (6), dentro da casa onde moravam, na comunidade Luiz Otávio, no Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. A polícia suspeita, conforme o delegado, que ela foi morta enquanto dormia.

O delegado informou que os vizinhos notaram que Leila saiu de casa nervosa. Em seguida retornou, ficou no local por cerca de 15 minutos, e saiu novamente no carro do casal. Após praticar o crime, a suspeita foi para o trabalho normalmente, onde foi presa. Ela foi localizada ainda em flagrante, no Centro de Manaus.