Mulher morre em hospital após ser atingida com golpes de faca, em Manaus 

Vítima foi levada ao hospital na madrugada de sábado, de acordo com a polícia. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Um mulher, ainda não identificada, morreu na madrugada do último sábado (4), no Hospital e Pronto Socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus. Ela foi atacada com facadas no tórax e pescoço, no conjunto Braga Mendes, bairro Cidade de Deus, zona norte, de acordo com investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Consta no registro de ocorrências da DEHS, que por volta das 2h40 de sábado, uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a muilher, mas ela morreu ao dar entrada na unidade hospiltar.

Conforme o registro de ocorrências do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender um caso de violência doméstica no conjunto Braga Mendes, no entanto, os policiais não encontraram o endereço da ocorrência. A Polícia Civil acredita que os dois casos estejam ligados, mas as investigações estão em andamento pela DEHS.

A mulher tem entre 20 a 25 anos, cor parda, 1,55 cm de altura, olhos pretos, cabelos ondulados, vestia uma bermuda jeans, blusa listrada azul e rosa, tinha uma tatuagem no braço direito: ‘Ana Cicilia’, usava brinco e anéis como acessórios.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, zona norte da capital.