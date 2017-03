Mulher é morta com tiro na cabeça após discussão com traficante, diz PM

Caso ocorreu no bairro Monte das Oliveiras na manhã deste sábado. Suspeito do crime está sendo procurado pela polícia

Crime ocorreu no beco Buriti, na Rua Massaranduba, bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus Foto: Reinaldo Okita

*Com informações do repórter Alisson Castro



Manaus - Francineide Damascena da Silva. 29 anos, foi morta com um tiro na cabeça na manhã deste sábado (18), no beco Buriti, Rua Massaranduba, no bairro Monte das Oliveiras, zona norte de Manaus. De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi morta após discutir com um traficante da área, que está sendo procurado pela polícia.

Segundo o tenente Angelo Alcolumbre, da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o crime ocorreu por volta de 8h30. Francineide começou uma discussão com o traficante, identificado como Valdeir Lemos da Silva, 39 anos, vulgo "Big", que se irritou e atirou na mulher com uma arma calibre 22. Após o disparo, Valdeir usou um mototáxi para fugir do local.

Moradores da área, que não quiseram se identificar, disseram que Francineide morava há cerca de cinco meses no bairro e costumava vender rosquinhas na rua. Ainda segundo a PM, a mulher era usuária de drogas.

A polícia faz buscas por Valdeir e chegou a fazer uma incursão na casa onde ele mora, mas ele não foi encontrado.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e o caso será investigado pela Polícia Civil.