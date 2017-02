Mulher é presa com 15 quilos de maconha no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes

Luana Vanessa Ferreira Braga embarcaria com a droga com destino a Salvador

Manaus – Luana Vanessa Ferreira Braga, 30, foi presa na madrugada deste domingo (19), quando tentava embarcar com 15 quilos de maconha tipo skunk, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, zona oeste de Manaus. A droga seria levada para Salvador, para abastecer o Carnaval, conforme informações do delegado Paulo Mavignier, do Departamento de Investigação sobre Narcóticos (Denarc).

Esta foi a segunda apreensão de droga em menos de quatro dias, no Aeroporto Eduardo Gomes. Na noite da última quinta-feira (16), Devanilza Chagas de Lima, 46, e Cleinara Pinto de Miranda, 26, também foram presas com 20 quilos de maconha tipo skunk, após uma denúncia anônima para policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

A droga apreendida com Vanessa nesta madrugada, está avaliada em R$ 150 mil reais, de acordo com o delegado Paulo Mavignier.

Segundo o delegado, há dez dias, policiais do Denarc receberam uma denúncia anônima, informando que Vanessa embarcaria com a droga com destino a Salvador. "Montamos campana e avistamos uma mulher com as características repassadas na denúncia. Abordamos a Vanessa no saguão do aeroporto, onde apreendemos a droga", disse.

Segundo o delegado, é a segunda vez que Vanessa é presa ao tentar transportar droga para outro estado. Ano passado, a mulher já tinha sido presa no aeroporto Eduardo Gomes.

Ainda de acordo com o delegado Paulo Mavignier, a mulher contou que receberia uma quantia em dinheiro pelo transporte do entorpecente. "Manaus é um corredor de drogas para o Nordeste. A Vanessa não contou de quem era a droga, mas sabemos que ela apenas deixaria em Salvador e, dois dias depois, já retornaria para Manaus", comentou.

Vanessa foi autuada, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas. Na tarde deste domingo, ela será levada para a audiência de custodia no Fórum Henoch Reis, zona centro-sul de Manaus.