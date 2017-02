Mulher é presa em flagrante com cerca de 1,4kg de entorpecentes, na zona sul

Além do entorpecente, os policiais apreenderam, ainda, com a mulher, 2 balanças de precisão. A suspeita foi localizada após denúncias

Policiais localizaram a suspeita após uma denúncia feita, à Rocam, por meio do WhatsApp. Foto: Divulgação/PM

Manaus - Gélica da Silva Lima, 27, foi presa, na tarde desta quinta-feira (9), após ser flagrada com cerca de 1,4 quilo de entorpecentes, entre cocaína e pasta-base de cocaína, no Beco São Sebastião, no Petrópolis na zona sul de Manaus. A prisão foi feita por policiais da Ronda Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), conforme informou o capitão Renan Carvalho.

Segundo o capitão, os policiais localizaram a suspeita após uma denúncia feita, à Rocam, por meio do WhatsApp. As informações davam conta que uma mulher estava vendendo entorpecente no Beco São Sebastião. Quando chegaram ao local, encontraram Gélica.

Com a mulher foram apreendidas cerca de 500 gramas de pasta-base de cocaína, 500g de cocaína e 360 gramas de pedra de oxi. Além do entorpecente, os policiais apreenderam, ainda, 2 balanças de precisão.

Gélia foi levada ao 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e autuada em flagrante por tráfico de drogas.

Material foi apreendido com a mulher, no Beco São Sebastião, bairro Petrópolis. Foto: Divulgação/PM