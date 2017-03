Mulher é presa com mais de dois quilos de drogas no aeroporto de Manaus

Apreensão ocorreu na madrugada desta terça-feira. Foto: Divulgação/ PF

Manaus – Uma mulher de 20 anos foi presa na madrugada desta terça-feira (7) com mais de dois quilos de drogas em uma bagagem no aeroporto internacional Eduardo Gomes, segundo informações da Polícia Federal do Amazonas (PF-AM).

A mulher foi presa durante operação de fiscalização da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da PF-AM. Segundo a PF, a presa tentava embarcar em voo para a cidade de Teresina/PI e estava com dois quilos de skunk e 500 gramas de cocaína.

Segundo relato da jovem à polícia, ela iria receber a R$ 2 mil pelo transporte da droga.