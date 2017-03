Mulher é presa suspeita de comandar ponto de venda de drogas no bairro Tarumã

Monick (ao meio) assumiu o comando da 'boca' após a prisão de outra traficante. Foto: Eraldo Lopes

Manaus - Monick Cunha Peres, 22, foi presa pela Polícia Civil (PC), por envolvimento com o tráfico de drogas, na manhã desta sexta-feira (17). De acordo com o delegado do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Rodrigo Sá Barbosa, ela estava comandando a boca de fumo, na Rua 11, da Comunidade União da Vitória, no Tarumã, zona oeste de Manaus, da traficante Rosiane Rego de Oliveira, 31, presa no último dia 10.

Monick foi presa junto com Paulinho Martins Pereira, 23, Valdinei Vieira da Silva, 34, o 'Jacaré' e um adolescente de 16 anos. Com eles, segundo o delegado, foram apreendidas 200 porções de entorpecente, entre cocaína, oxi e maconha skunk. Foi apreendido, ainda, material para confeccionar e embalar a droga.

O delegado explicou que Monick vendia drogas a mando de Rosiane e atuava como um dos braços direito da traficante. "Ela era uma das que mais vendia droga para a Rosiane. Depois da prisão dela, foi a Monick quem assumiu a boca junto com Paulinho e o Jacaré", disse Sá Cavalcante.

Segundo o delegado, as mulheres dominavam o tráfico de drogas no local e eram investigadas desde o ano passado. Durante as investigações, a polícia descobriu que parte da população era conivente com tráfico.

"As famílias era beneficiadas pelas traficantes que ganhavam a confiança da população dando a elas frango, gás, remédios. Tudo isso elas usavam para que a população ficasse, de certa forma, do lado delas", destacou.

O trio foi autuado por tráfico e associação para o tráfico e corrupção de menores. Eles serão encaminhados para a audiência de custódia, onde deverá ser decidido se vão ou não seguirem para a prisão.