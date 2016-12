Mulher é presa suspeita de dois assassinatos na zona leste de Manaus

Célia Ribeiro Fonseca foi presa na saída do Compaj, após realizar uma visita ao companheiro dela, Eduardo Feitosa de Souza, o Pato Roco

Célia Fonseca foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Feminino. Foto: Eraldo Lopes

Manaus – A vendedora de salgados Célia Ribeiro Fonseca, 24, foi presa na saída do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), na Rodovia BR-174, zona rural de Manaus, por suspeita de participar de dois assassinatos na zona leste da capital, que ocorreram em agosto e setembro deste ano, de acordo com o delegado Ivo Martins, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Conforme Martins, Célia foi presa em um cumprimento a mandado de prisão temporária na última quinta-feira (22), após realizar uma visita ao companheiro dela, o detento Eduardo Feitosa de Souza, 24, o Pato Roco, líder do tráfico de drogas no Beco Boa Sorte, bairro São José Operário, zona leste, preso ano passado, por envolvimento em homicídios.

"Após a prisão do marido dela. Célia começou a chefiar o tráfico de drogas na comunidade Novo Reino e participou de dois homicídios a mando do marido", disse o delegado.

Ainda segundo o titular da DEHS, a jovem participou da morte de Sol Aniba Soares de Souza, 34, torturada e enterrada de cabeça para baixo, em uma invasão no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste da capital. "A Sol não tinha envolvimento com o tráfico de drogas. Ela denunciou o tráfico de drogas e a Célia pediu para que os soldados do tráfico a executassem", explicou Martins.

Outro crime em que Célia participou ocorreu no último dia 11 de setembro deste ano, onde Jessé Eurico Barroso, 21, foi assassinado a pauladas na zona leste. Segundo Martins, o crime ocorreu porque Jessé queria sair do grupo criminoso e ameaçou contar tudo para a polícia.

À reportagem, Célia negou envolvimento nos assassinatos, mas revelou que conhecia as duas vítimas. "Meu marido está preso e dois irmãos meus estão na cadeia há três anos, mas eu não tenho nada a ver com isso", relatou a suspeita, que já foi presa por tráfico de drogas, em 2012.

Célia foi indiciada pelos homicídios. Ela foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), no quilômetro 8, da Rodovia BR-174.