Mulher é presa suspeita de furtar utensílios domésticos de casa na zona leste

Edione foi presa em flagrante, na tarde da última segunda-feira (26), pelo crime de receptação. Foto: Divulgação/PC

Manaus - Edione Salvino Santos, 33, foi presa em flagrante, na tarde da última segunda-feira (26), pelo crime de receptação, segundo o delegado titular do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Ricardo Cunha.

Segundo o delegado, as investigações iniciaram após uma vítima procurar a delegacia para relatar que, no último domingo (25), teve os seus utensílios domésticos furtados de dentro de sua residência, no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste de Manaus.

Após diligências com moradores da região, a equipe de investigação conseguiu recuperar o fogão e a geladeira da vítima, que já se encontravam em poder de Edione na comunidade Cidade do Leste, também no bairro Gilberto Mestrinho, zona leste.

Ao término dos procedimentos cabíveis, Edione será encaminhada ao Centro de Detenção Provisória Feminino, onde ficará a disposição da Justiça, caso não pague o valor arbitrado a título de fiança, pelo delegado.