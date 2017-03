Filha é presa suspeita de mandar esquartejar a mãe no interior do Amazonas

Maria Madalena Cunha foi presa na última terça-feira, em Nova Olinda do Norte, com Alex Costa e o irmão dele, um adolescente de 14 anos, que, segundo a polícia, executaram o crime

Maria Madalena planejou a morte da mãe porque pretendia ficar com os bens e rendas da vítima. Foto: Divulgação

Manaus – Maria Madalena Correia da Cunha, 43, foi presa na tarde da última terça-feira (28), suspeita de ser a mandante da morte da mãe dela, Elza Correia da Costa, 67. Segundo o delegado Mauro Canale, titular da 47ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Nova Olinda do Norte (distante 135 quilômetros de Manaus), o crime ocorreu no dia 29 de janeiro, na casa da vítima. Também estão presos Alex Pereira da Costa, 21, e o irmão dele, um adolescente de 14 anos, suspeitos de envolvimento no assassinato.

Conforme o delegado, Maria planejou a morte da mãe dela porque pretendia ficar com os bens e rendas da vítima. Os irmãos receberiam R$ 10 mil para cometer o crime.

Canale informou que, em depoimento, os suspeitos contaram que, ao chegar à casa da idosa, Maria deu a eles um terçado, uma faca e uma barra de ferro para cometer o crime.

O delegado disse ainda que, na ocasião, os irmãos levaram a vítima até o banheiro, onde desferiram vários golpes na idosa, que atingiram a cabeça e as costas. Segundo Canale, eles voltaram horas depois, esquartejaram o corpo e colocaram em uma mala, que foi jogada no rio Paraná do Arariá.