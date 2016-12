Mulher é presa suspeita de tentar traficar recém-nascido para o RJ, em Parintins

Suspeita do crime é natural do Espírito Santo e pretendia levar o bebê para Niterói, no Rio de Janeiro. Mulher tentou forjar certidão de nascimento do bebê mas foi presa após denúncias

Suspeita de tráfico de pessoas disse que conheceu a mãe biológica do recém nascido por uma rede social, onde acertaram a adoção ilegal da criança. Foto: Divulgação/PC

Matéria atualizada às 21h08

Manaus - Uma mulher, de 27 anos, que não teve o nome divulgado, foi presa, na tarde desta quinta-feira (22), suspeita de tráfico de pessoas, em Parintins (a 534 quilômetros de Manaus). A mulher tentou traficar um menino, recém-nascido, do Hospital Regional Dr. Jofre Cohen para Niterói, no Rio de Janeiro, segundo o delegado Bruno Fraga, da 3ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

A mãe do bebê, uma jovem, de 19 anos, vai responder como coautora do crime, por ter dado a criança a mulher, segundo o delegado. “A acusada pretendia registrar a criança e levar para o Rio de Janeiro. Já a mãe contou que daria o filho, porque não tinha condições financeiras de criar”, disse.

Conforme Fraga, a suspeita trocou a foto do documento de identidade dela por uma foto da mãe da criança, com o objetivo de tirar a certidão de nascido vivo do bebê. Mas o crime foi descoberto, após uma denúncia do hospital para a Polícia Civil (PC) e ao Conselho Tutelar de Parintins.

Segundo o delegado, a suspeita relatou, durante depoimento, que conheceu a mãe biológica do recém-nascido por uma rede social, onde acertaram a adoção ilegal da criança. O delegado não informou se a mulher receberia alguma quantia em dinheiro para dar o filho. A criança nasceu na última quarta-feira, no hospital Jofre Cohen.

A mulher foi presa, em flagrante, pelo crime de tráfico de pessoas e também pelos crimes previstos no Artigo 242 do Código Penal – dar parto alheio como próprio, registrar como seu o filho de outrem e ocultar recém-nascido ou substituí-lo.

A mãe da criança foi indiciada e liberada para responder ao inquérito em liberdade e ficou responsável pela criança, segundo o delegado Bruno Fraga. A suspeita permanecia detida, até o fechamento desta edição.