Mulher é presa suspeita de tráfico de drogas no bairro Cidade de Deus

Iozete Miranda levou a polícia até o imóvel onde guardava os entorpecentes. No local, foram encontradas 7.270 porções de drogas com características de pasta-base e oxi

Iozete Miranda já respondia por roubo e disse para a polícia que era remunerada em R$ 700 por mês para trabalhar o tráfico de drogas na área. Foto: Divulgação

Manaus – Iozete de Souza Miranda, de 48 anos, foi presa com drogas, na madrugada desta segunda-feira (6), no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Segundo informações da Polícia Militar, a equipe coordenada pelo tenente Bentes chegou até a mulher após denúncia de que ela estava vendendo droga na área.

Durante a abordagem, Iozete, que já respondia por roubo, disse que guardava o restante da droga em um imóvel. No local, foram encontradas 7.270 porções de drogas com características de pasta-base e oxi, três porções de cocaína, quatro pinos de substância com aspecto de cocaína; 17 pinos de pasta-base; um tablete de maconha; oito porções grandes de maconha, duas balanças de precisão, uma quantia de R$ 110 em espécie, além de material para embalo e refino do material ilícito.

Conforme o tenente Bentes, a casa onde o material foi encontrado era usada para estocar as drogas e não tinha móveis. Ele explicou que as características sugerem que a suspeita não atuava sozinha, mas ninguém estava no local no momento da abordagem. Para a polícia, Iozete informou ainda que era remunerada em R$ 700 por mês para trabalhar o tráfico de drogas na área.

A mulher foi apresentada no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).