Mulher é presa ao tentar entrar na Cadeia Vidal Pessoa com droga em desodorante

Entorpecente estava escondido dentro de desodorante. Foto: Divulgação/ PM

Manaus - Policiais da Força Tática, prenderam em flagrante no inicio da tarde desta terça-feira (28), Suelen Cristina Santiago Gomes, 20, no momento em que ela tentava entrar com uma porção de cocaína na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, no Centro de Manaus. Segundo a polícia, a droga foi encontrada dentro de um desodorante roll on, mas a quantidade do material não foi informada.

A polícia explicou que Suelen foi abordada por policiais militares do Comando de Policiamento da Área (CPA) Sul e agentes penitenciários. Durante a revista foi constatado que o material estava no desodorante. Nervosa, ela tentou negar a intenção de entrar com o entorpecente. Conforme a polícia, a droga seria entregue ao detento Daniel Moreira Viana.

Suelen recebeu voz de prisão e foi conduzida à sede do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da área, onde ficará até esta quarta-feira (1º). A polícia informou que ela será apresentada ao Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, na Zona Sul, onde participará de uma audiência de custódia.