Mulher é presa ao tentar entrar no Ipat com celular escondido em pote de margarina

Objetos estavam escondidos dentro de pote de margarina. Foto: Reinaldo Okita

Manaus - Uma cozinheira de 35 anos foi presa, na manhã desta quarta-feira (22), ao tentar entrar no Instituto Penal Antônio Trindade ( Ipat), localizado no km 8 da BR-174, com um celular e uma cordão de aço escondidos dentro de um pote de margarina. Ela foi flagrada por agentes penitenciários e levada ao 20º Distrito integrado de Polícia (DIP) pelo crime de favorecimento real.

À reportagem a mulher informou que tinha ido à unidade para visitar o companheiro. Na entrada da unidade prisional, a cozinheira disse que uma mulher, não identificada por ela, pediu para que entregasse o pote de margarina a um detento.

Durante a revista, segundo o agente penitenciário, que preferiu não ser identificado, a cozinheira ficou nervosa e entregou o produto ao agente, que encontrou o celular e um cordão de aço escondidos dentro do pote.

A mulher foi detida e levada ao DIP, onde foi indiciada pelo crime de favorecimento real. Após ter prestado depoimento, ela foi liberada.

O Diário espera posicionamento da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) sobre o caso.